Warum die Leichtathleten des VfL Kalbe unzureichende Trainingsbedingungen haben

Veraltete, unzureichende Sanitäranlagen und eine Aschebahn, die längst einmal wieder überholt werden müsste, dies sind die Bedingungen auf dem Sportplatz an der Straße der Jugend in Kalbe. Und dieser Zustand besteht so schon seit etlichen Jahren. Darüber ärgern sich die Mitglieder des VfL Kalbe. Wie reagiert die Stadt?

Kalbe - „Mit Blick auf den Sportplatz muss man den Hut ziehen vor den Leuten, die für unseren Verein die Medaillen holen“, sprach Christine Staschat, Mitglied des Ehrenrates des Vereins für Leibesübungen (VfL) Kalbe und vor Jahren auch Vereinschefin. Während der jüngsten Mitgliederversammlung sprach sie so auf die Trainingsbedingungen auf dem Sportplatz in Kalbe an. Zuvor berichtete Vereinsvorsitzende Diana Jung, dass Vertreter der Abteilung Leichtathletik in den zurückliegenden Jahren Erfolge auf mitteldeutscher, Kreis- und Landesebene erzielten.