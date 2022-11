Warum die Miesterhorster Rühlmann-Orgel eine besondere ist

Seit Jahren ist sie nur bedingt bespielbar. Nun wird die Orgel in der Miesterhorster Kirche restauriert. Und die 114 Jahre alte Königin der Instrumente hat einige Besonderheiten aufzuweisen.

Orgelbaumeister Lukas Ehlert an den Prospektpfeifen der Miesterorgel.

Miesterhorst - Ansonsten sieht man von der Königin der Instrumente in der Miesterhorster Kirche nur die vordere Ansicht mit den sogenannten Prospektpfeifen in ihrer hölzernen, verzierten und bemalten Einfassung. In dieser Woche konnte man auch einen Blick ins Innere der Königin der Instrumente werfen, denn ihre Restaurierung hat begonnen.