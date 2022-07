Warum es für ortsfremde Sportler schwer ist, in Kalbe Punkte zu erkämpfen

Der Verein für Leibesübungen (VfL) Kalbe hat sich in Sachsen-Anhalt einen Namen gemacht, insbesondere mit den Sektionen Basketball und Leichtathletik. Wie es in den übrigen Sektionen aussieht, informierte der Vorstand. Dieser wurde nun auch neu gewählt.

Kalbe - Mit insgesamt 319 Mitgliedern ist der Verein für Leibesübungen (VfL) größter Verein in Kalbe. Ihm gehören 129 Kinder und 190 Erwachsene an. So der Stand 2020. Diese Angaben machte Diana Jung, Vorsitzende des VfL, während der MItgliederversammlung.