Warum Kalbe um Uwe Seeler trauert?

Trauer um Uwe Seeler, der Anfang der 1990er-Jahre in Kalbe zu Gast war. Am Donnerstag verstarb die Fußball-Legende. Noch am selben Tag trauern zahlreiche Fans, wie etwa beim Testspiel RB Leipzig - FC Liverpool in der Red-Bull-Arena. Die Zuschauer und Spieler gedenken Uwe Seeler, der auf eine Videotafel zu sehen ist.

Foto: picture alliance/dpa