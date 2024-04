Otto Reutter war gebürtiger Gardelegener und Musiker und Komiker. In Berlin mit Clair Waldorf gleichgesetzt, kennt ihn in seiner Heimat kaum einer. Auf seinen Spuren, oder: Warum man nicht mit ihm für Blusen wirbt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Eigentlich wohne ich in Uelzen, komme aus Thüringen, studierte in Göttingen und Oldenburg, lebte in Spanien, an der Südsee und habe mal in München gearbeitet. Was mich nun nach Gardelegen zieht, ist die Chance, mich als Lokalreporterin zu probieren.