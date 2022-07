Was bei Kalbenser Familien unter dem Weihnachtsbaum liegt

Was wird in diesem Jahr in Kalbe unter den Weihnachtsbaum gelegt? Eine Umfrage unter Geschäftsleuten in der Innenstadt bringt noch den einen oder anderen Tipp für Weihnachtsgeschenke.

Kalbe - Und wieder stellt sich die alljährliche Frage: Was soll man bloß schenken? Ein Rundgang bei einigen Einzelhändlern in Kalbes Innenstadt gibt Aufschluss darüber, was derzeit am häufigsten über den Ladentisch geht und inwieweit die Kalbenser Kundschaft bereits in Weihnachtsstimmung ist.