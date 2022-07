Weil Anwohner es nicht wollen: Streit um neues Bauland in Köckte

Mögliche Klagen wegen Lärm und Gestank und ein verbauter Ausblick - sind das die Gründe, die in Köckte bei Gardelegen gegen den Bau von Eigenheimen an der Feldstraße sprechen?

Eine Seite der Köckter Feldstraße ist bebaut, auf der anderen soll Bauland entstehen. Der Ortschaftsrat lehnte das mehrfach ab. In der vierten Runde gab es nun ein ganz knappes „Ja“, dem sich auch der Stadtrat anschloss.

Gardelegen/Köckte - Gardelegens Stadtrat hat mit seinem Beschluss einen vorläufigen Schlussstrich gesetzt. Doch in Köckte brodelt es offenbar weiter. Es geht um die Ausweisung von Bauland für Eigenheime am Ortsrand von Köckte, an der Feldstraße. Und das wollen offenbar nicht alle im Ort.