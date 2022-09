Wenn Hornissen das Nest zu klein wird

Bei Familie Külper in Gardelegen brummt es, und zwar in einem Vogelnistkasten, der eigentlich für ein Höhlenbrüterpaar bestimmt war.

Den Hornissen, de sich bei Familie Külper in einem Vogelniszkasten am Carport angesiedelt haben, wurde ihr Nest zu klein und sie bauten an.

Gardelegen (vs/ew) - Aus Mangel an Nisthöhlen berichtet Uwe Külper, siedeln sich zahlreiche Hornissenköniginnen immer wieder in Vogelnistkästen. So hat sich auch eine Königin einen, an seinem Carport angebrachten, Nistkasten ausgesucht.