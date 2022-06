Weshalb in Vienau die Zeit nicht mehr still steht

Vienau - Die Zeiger der Vienauer Kirchturmuhr drehen sich wieder. Mit einem Blick auf das Zifferblatt in luftiger Höhe ist nun wieder ersichtlich, welche Stunde geschlagen hat. Zwei Jahre lang stand das mechanische Uhrwerk still. Die Wiederinbetriebnahme der Uhr erfolgte im Zuge der Elektrifizierung der Kirchenglocke in Vienau.