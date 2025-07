Wohnhaus mit Schweinestall in Brand - Tiere in Gefahr

Melle - Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Freitagmorgen ein Wohnhaus und ein angrenzender Schweinestall in Melle (Landkreis Osnabrück) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, befinden sich derzeit noch Tiere im Stall. Menschen sind laut ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Feuerwehr und Polizei sind im Großeinsatz, die Löscharbeiten dauern an. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.