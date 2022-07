Wie es in Vienau geschafft wurde, eine Kirche noch einmal neu aufzubauen

Die Elektrifizierung der Glocke der Vienauer Kirche ist nun geschafft. Doch zuvor standen viel größere Aufgaben an. So musste vor Jahren eine Schwammsanierung ausgeführt werden. Weil im Gebälk des Dachstuhls der Holzbock saß, musste auch dieses komplett erneuert werden. Nun gab es einen Dankesgottesdienst.

Vienau - „Wenn ich so in die Runde schaue, freue ich mich“, sagte Dirk Pelchen beim Dankgottesdienst in der Vienauer Kirche. Er freute sich nicht nur, so viele Sponsoren zu sehen, sondern auch Pfarrer Hans-Christof Rösner. Während dessen Amtszeit ist der Freundeskreis der Vienauer Dorfkirche gegründet worden. Pelchen hat den Vorsitz des Freundeskreises inne. Für die Einweihung der elektrifizierten Glocke – dieses Vorhaben wurde durch den Freundeskreis realisiert – kehrte der Pfarrer an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Ich konnte die ganze Nacht zuvor nicht schlafen, so aufgeregt war ich, hier wieder einen Gottesdienst halten zu dürfen“, begrüßte Rösner die Gäste. Mit dem Gottesdienst wurde die Glockenanlage eingeweiht.