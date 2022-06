Wie Gardelegens Geschäftsleute mit der 2G-Regel im Einzelhandel umgehen

Seit einer Woche gilt die 2G-Regel für den Einzelhandel. In Läden, die nicht Waren für den täglichen Bedarf anbieten, haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Wie ist die Stimmung bei den Händlern und den Kunden in der Gardelegener Innenstadt?

Gardelegen - „Ab hier bitte lächeln!“ Dieses Schild an der Tür zum „Nr.1 Mode-Express“ in der Gardelegener Innenstadt lässt bei jedem automatisch die Mundwinkel nach oben wandern. Und das ist auch das Ziel, das Ladeninhaberin Bettina Kiefer erreichen will. Und sie widerspreche ihren Kunden immer, wenn diese dann sagen, dass man das Lächeln doch gar nicht hinter der Maske sehen könne. „Doch, an den Augen“, ist ihre Antwort.