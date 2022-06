Wie geht es im Altmark-Klinikum mit seinen Standorten in Gardelegen und Salzwedel weiter?

Wie werden Patienten in den Kliniken in Gardelegen und Salzwedel künftig versorgt? Die Salus Altmark Holding hat zwei mögliche Modelle vorgelegt - und eine Variante favorisiert. Die wird Veränderungen mit sich bringen.

Gardelegen - Alle Leistungen für alle Patienten in beiden Krankenhäusern – dieses Angebot wird es in der westlichen Altmark künftig nicht mehr geben. Schwerpunktbildung heißt das Motto. Darüber, wie die Notfall- und Grundversorgung von Patienten im Altmarkkreis in Zukunft aussehen könnte, informierte am Montag die Salus Altmark Holding. Kurz umrissen wurden zwei mögliche Szenarien.