Wie Kalbes Feuerwehr bald Gebühren erheben kann

Kalbe - Wenn am kommenden Donnerstag (10. Februar) der Kalbenser Stadtrat tagt, wird er sich unter anderem auch mit dem Tagesordnungspunkt „Beschluss zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zur Erfüllung stehenden Pflichtaufgaben“ befassen. Konkret bedeutet dies, dass eine Satzung auf den Weg gebracht werden soll, mit der die Stadt als Trägerin der Feuerwehr für bestimmte Einsätze, beispielsweise nach dem Entfernen einer Ölspur, eine Kostenrechnung aufstellen und weitergeben kann. „Über diese Satzung soll es der Stadt ermöglicht werden, die anrechenbaren Kosten auf den Verursacher umzulegen“, erläutert Bürgermeister Karsten Ruth. Bislang war dies nicht möglich, da die Einheitsgemeinde Kalbe über keine solchen Gebührensatzung verfügt.

Seit Oktober 2021 erhält die Stadt externe Unterstützung bei der Erstellung der Datensammlung, der Satzung und insbesondere der Kalkulation, fügt der Bürgermeister hinzu. Und dies sei mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Schließlich müsse genau nachgewiesen werden, wodurch Kosten verursacht werden. Dazu seien die Gerätehäuser zu bewerten. Es müsse aber auch aufgelistet werden, wieviel Treibstoff verbraucht werde, welche Gerätschaften eingesetzt werden und so weiter. Ein hohes Arbeitspensum, das allein von den Mitarbeitern der Stadt nicht zu leisten gewesen wäre.

Mit der Aussicht auf eine Gebührensatzung stößt die Stadt bei der Feuerwehr auf offene Türen. „Seit vielen, vielen Jahren ist uns daran gelegen, dass die Stadt diese Satzung erhebt, denn seit Bestehen der Einheitsgemeinde gibt es eine solche nicht. Kosten konnten bisher nicht umgelegt werden“, macht Kalbes Ortswehrleiter Ramón Rulff deutlich. „Über den Inhalt müsse vielleicht diskutiert werden“, deutet er an.

Einnahmen für die Stadt

„Ich hoffe, dass das schnell umgesetzt wird“, sagt Stadtwehrleiter Jörg Kämpfer auf Nachfrage. Für die Stadt seien diese Einnahmen wichtig, betont er.

In der Vergangenheit musste die Kameraden in der Einheitsgemeinde schon des Öfteren zum Beseitigen einer Ölspur ausrücken. Jüngstes Beispiel eines größeren Einsatzes war im Dezember 2021 eine mehrere Kilometer lange Ölspur auf der Fahrbahn, die sich durch Engersen bis nach Kalbe zog. Sogar auf der Westpromenade in der Milde-Stadt waren Spuren zu finden. Kameraden aus Kalbe und Engersen waren mindestens zwei Stunden im Einsatz.

Aber auch zu kuriosen Einsätzen dieser Art wurden die Kameraden schon gerufen. So im November vorigen Jahres, als Dämpfkartoffeln auf der Straße von Faulenhorst über Winkelstedt bis nach Wustrewe lagen und die Fahrbahn stark verschmutzten. Eigentlich ist bei Verschmutzungen der Fahrbahn der Verursacher für das Reinigen verantwortlich. So ist es in der Straßenverkehrsordnung festgelegt. Doch die Dämpfkartoffeln ließen sich schwer beseitigen. Die Zuständigkeit bei solchen Vorkommnissen liegt beim jeweiligen Baulastträger. In diesem Fall war es der Altmarkkreis Salzwedel, der Unterstützung von der Feuerwehr anforderte, weil die Kartoffeln wie Schmierseife auf der Straße klebten. In dieser konkreten Situation blieb die Stadt aber nicht auf den entstandenen Kosten sitzen. Da die Stadt mit ihrer Feuerwehr dem Straßenbaulastträger, dem Altmarkkreis, zu Hilfe gekommen war, wurde dies per Rechnung geklärt. Hier lag kein Fall für einen Gebührenbescheid aus der Satzung vor, wie Ruth und der Altmarkkreis damals mitteilten.