Wie man beim Brennholz-Kauf bares Geld sparen kann

Klötze - Ob für den guten alten Küchenherd oder für Gemütlichkeit am schicken neuen Kaminofen – in der kalten Jahreszeit entfacht man gern mal wieder ein Feuerchen. Eine günstige Alternative zum Kauf von Holz aus dem Baumarkt ist die Möglichkeit der Selbstwerbung. Wie das funktioniert, hat die Volksstimme bei Fachleuten in der Region erfragt.