Wie Nachbarn Frau Holle und ihren Tieren helfen wollen

Sachau - Lolek und Bolek sind immer noch aufgeregt und grunzen vor sich hin. Erst als sich Solveig Holle über die beiden Hängebauchschweine beugt, ihnen Leckerlis gibt und über die Borsten streichelt, beruhigen sie sich etwas. Anschließend verkriechen sie sich wieder im Stroh in dem kleinen Stall, in dem sie derzeit untergebracht sind. Ihr altes Zuhause in Holles Scheune, in der auch die Ponys Max und Mephisto wohnten, wurde am späten Sonnabendabend Opfer von Flammen.