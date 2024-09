Gardelegen - Vor dem Hintergrund der Messerattacke von Solingen wird die Forderung nach verstärkten Sicherheitsvorkehrungen lauter. Am Wochenende, 20. bis 22. September, wird in Gardelegen das 25. Hansefest gefeiert. Anfang Oktober folgt der Nysmarkt in Salzwedel und Ende Oktober der Martinimarkt in Klötze – also drei Feste mit hohen Besucherzahlen, vielen Bühnen und Händlermeilen. Zum Gardelegener Hansefest fand in der vorigen Woche eine finale Sicherheitsberatung mit allen Beteiligten, wie Stadt, Polizei und Feuerwehr, statt.

