Gefördert wird der wertvolle Stoff über acht Tiefbrunnen in Gardelegen, Solpke und Wiepke – eingezäunt und alarmgeschützt. Noch sind die Pegel nicht bedenklich, aber sie sinken stetig.

Wie sicher ist das Trinkwasser in Gardelegen oder trocknet die Erde aus?

Kostbares Gut: Trinkwasser. In der Region Gardelegen wird das Wasser in acht Brunnen, unter anderem im Wasserwerk Lindenthal, hier ist der Technikbereich zu sehen, gefördert.

Gardelegen - Wasser – einst Ursprung allen Lebens, heute das kostbarste Gut auf der Erde. Ohne Wasser keine elementare Sicherheit, keine landwirtschaftliche Produktion, keine Industrie, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sauberes Trinkwasser – ein Menschenrecht. Und dennoch haben etwa 2,2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, nennt der Weltwasserbericht der UNO Zahlen. Unvorstellbar für die Menschen in Deutschland. Wasserhahn aufdrehen, und schon läuft das saubere Wasser. Doch wie sicher ist das Wasser mit Blick auf den Klimawandel, wo kommt das Trinkwasser in der Region Gardelegen her?