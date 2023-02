Mit der Errichtung von Raummodulen an der Karl-Marx-Sekundarschule kann begonnen werden. Wann haben die Schüler in Gardelegen mehr Platz?

So könnte es später aussehen, wenn die Raummodule an die Ganztags- und Sekundarschule „Karl Marx“ in Gardelegen angeschlossen sind.

Gardelegen (vs) - Die Vorbereitungen für die neuen Raummodule an der Gardelegener Ganztags- und Sekundarschule können beginnen. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, hat der Kreisausschuss am Montag die ersten Aufträge vergeben.

Zuschlag an altmärkische Firmen

Mit den neuen Kompakträumen brachten die Mitglieder die ersten Investitionen aus dem Haushaltsplan 2023 auf den Weg und erteilten einstimmig den Zuschlag für drei weitere Lose zum Neubau von Raummodulen an der Karl-Marx-Schule.

Gut 317.000 Euro werden die Installation von Versorgungsleitungen sowie die Errichtung von starkstromtechnischen Anlagen kosten. Landrat Steve Kanitz zeigte sich besonders erfreut darüber, dass die Aufträge an altmärkische Firmen in Salzwedel, Gardelegen und Tangermünde vergeben werden konnten. Die Baugenehmigung für die Errichtung der Raummodule wurde bereits im Frühjahr 2022 erteilt. Mit dem geplanten Baubeginn Anfang 2023 liege die Maßnahme damit im festgelegten Bauablauf. Insgesamt wird das Projekt rund zwei Millionen Euro kosten.

Noch in diesem Jahr sollen die zusätzlichen Räume nutzbar sein. Die Bauarbeiten werden deshalb mit Rücksicht auf den Schulbetrieb und in enger Abstimmung mit der Schulleitung auch während der Schulzeit stattfinden.

Nötig wird die räumliche Aufstockung aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren.

Fassade wird farblich an Haupthaus angepasst

Ohne dieses Zusatzangebot würden künftig vier Unterrichtsräume fehlen. Entgegen der Prognose, liegen die Schülerzahlen in den kommenden Jahren weit über dem langfristig ermittelten Bedarf. Gründe sind sowohl die Integration von Migrantenfamilien, die seit 2015 und in den Folgejahren nach Gardelegen kamen, aber auch die Veränderung der Schuleinzugsbereiche in Gardelegen.

Mit dem Aufstellen von Raummodulen sollen diese vier Unterrichtsräume mit einer Größe von jeweils rund 56 Quadratmetern und zwei weitere Gruppenräume mit etwa 15 Quadratmetern geschaffen werden. Weiterhin entsteht ein kleiner Vorbereitungs- und Aufenthaltsraum für die Lehrer.

Die Raummodule werden auf tragenden Stahlkonstruktionen errichtet. Die Fassade soll als Putzfassade farblich an das vorhandene Schulgebäude angepasst werden. Die Eingänge erhalten jeweils Vordächer.

Als Standort ist die jetzige Grünfläche, parallel zum vorhandenen Schulgebäude, vorgesehen.