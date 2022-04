Wieder kein Wurstsingen im Gardelegener Ortsteil Roxförde - und nun?

Claudia Weis (von rechts) nahm das Päckchen mit Neujahrsgrüßen von Christoph Lindecke, Michael Thiele und Christian Hietel entgegen. Die anderen Tüten wurden in die Briefkästen gesteckt.

Roxförde (ew) - Die Hoffnung aus dem vergangenen Jahr erfüllte sich nicht. Auch in diesem Jahr konnte das traditionelle Wurstsingen in Roxförde am ersten Sonnabend im neuen Jahr mit dem gemeinsamen Umzug durchs Dorf, viel Tamtam und gemeinsamer Feier nicht stattfinden.