Wiedersehen in Gardelegen 60 Jahre nach dem Abitur

Vor 60 Jahren haben sie gemeinsam ihr Abitur in Gardelegen abgelegt. Am Sonnabend trafen sich die ehemaligen Klassenkameraden zu einem gemeinsamen Nachmittag und Abend.

Gardelegen - „Viele konnten aufgrund des Bahnstreiks nicht kommen“, bedauerte Bernd Wolterstorff aus Gardelegen am Sonnabend. So war die Runde beim Klassentreffen des Jahrgangs 1961, der vor 60 Jahren das Abitur an der Erweiterten Oberschule „Geschwister Scholl“ in Gardelegen ablegte, ein wenig kleiner als in den vergangenen Jahren. Die Klassentreffen finden alle zwei Jahre statt.