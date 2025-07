Wer Michael Wendler live sehen möchte, kann ihn jetzt einfach per E-Mail einfach buchen - sogar seine Frau Laura Müller wirbt nun offensiv auf ihren Kanälen für dieses Angebot. Will der umstrittene Sänger so seine Karriere wieder vorantreiben?

Florida/Salzwedel. - Dass man Stars für Auftritte buchen kann, ist nichts Neues. Aber normalerweise läuft das über das jeweilige Management. Umso ungewöhnlicher ist es, wie Schlagersänger Michael Wendler nun auf seine Buchungsmöglichkeit aufmerksam macht.

In einem Videobeitrag auf Facebook postete "der Wendler", wie er sich selbst nennt, dass man ihn einfach per E-Mail für Events buchen könne. Sowohl für kleine Veranstaltungen in Diskotheken, Festzelten als auch für Stadtfeste, Open-Air-Veranstaltungen sowie Arenen und Stadien sei er zu haben, heißt es da.

Laura Wendler macht Werbung für ihren Ehemann Michael Wendler

Auch Wendlers Frau Laura Müller verbreitete die Buchungswerbung auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen. Unter anderem postete sie das Plakat, auf dem alle wichtigen Informationen zu finden sind, in Instagram-Storys.

Laura Müller macht für ihren Ehemann Michael Wendler Werbung für zukünftige Auftritte. Screenshot: Instagram Laura Müller

Die gebürtige Tangermünderin hat sich an der Seite des Schlagersängers längst eine eigene Bekanntheit aufgebaut. Viele Fans des It-Girls vermuten, dass sie mit ihren erotischen Inhalten die kleine Familie in den USA über Wasser hält.

Immer wieder zeigt sich die 24-Jährige bei Instagram in lasziven Posen oder knapp bekleidet mit ihrem Mann beim Dinnerdate. Das sorgt für viel Aufruhr in den Kommentaren: "Ich hoffe, dass deine Kinder deinen 'Content', welcher auf jeglichen Plattformen ist, niemals zu sehen bekommen oder die Mäuse darauf reduziert werden", schreibt eine Nutzerin.

Michael Wendler: nächstes Konzert findet in Salzwedel statt

Eigentlich wohnt der Schlagersänger Michael Wendler in Cape Coral in Florida. Für Konzerte ist der 52-Jährige aber immer wieder auch in Deutschland zu Gast.

So gab er zuletzt zum Beispiel ein Konzert in Datteln (Nordrhein-Westfalen). Der nächste Tourstopp steht dann demnächst in Salzwedel an. Hier tritt "der Wendler" bei einem großen Open-Air-Konzert am 23. August auf. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Weitere Acts bei der Veranstaltung der Schützengilde Salzwedel werden Stamping Feet und DJ Mesic sein. Für 39 Euro plus Gebühren kann man den Sänger live erleben.

Wendler war im Zuge der Corona-Pandemie in Misskredit geraten. Er hatte über seinen Instagram-Kanal unter anderem Verschwörungsmythen verbreitet und war deshalb unter anderem auch aus der Jury der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" geflogen.