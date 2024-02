Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Sie kommen aus China, Armenien, Großbritannien, der Ukraine und aus Deutschland. Und sie wollen in den kommenden Wochen in Kalbe leben und künstlerisch arbeiten: die Stipendiaten des zehnten Wintercampus’, der am Dienstagabend im Beisein von Landrat Steve Kanitz, Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Pietsch und Ortsbürgermeister Heiko Gabriel in der Kalbenser Galerie „Die 8“ eröffnet worden ist.