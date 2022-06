Wintercampus in Kalbe: 17 Künstler aus acht Nationen erwartet

Der Internationale Wintercampus kann wieder in Präsenz stattfinden. Künstler verschiedener Genre stellen ihre Arbeiten vor. Auftakt gab eine Ausstellung. Zu erleben ist unter anderem, wie ein Haus vertont werden kann oder wie aus Keramik Samenkapseln entstehen.

Simon Hof (links) stellt derzeit in Kalbe seine Meereswesen aus Keramik aus. Er ist einer der sechs Stipendiaten, die den Wintercampus des Künstlerstadt-Vereines Kalbe mit einer Ausstellung eröffnet haben. Bis zum 27. März werden weitere Künstler erwartet.

Kalbe - Meereswesen, größer als ihre natürlichen Vorbilder und in japanischer Brenntechnik detailgetreu nachempfunden, daneben Fotoarbeiten und Collagen – das Angebot der Ausstellung, mit der am Dienstagabend (1. März 2022) der achte Internationale Wintercampus in der Galerie „Die 8“ eröffnet wurde, war vielseitig.