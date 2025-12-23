Der Landgasthof Berge war Treffpunkt für Prominenz und Familienfeiern. Zum Jahresende geben Edelgard und Peter Fleig die Gastronomie auf. Für die Pension gibt es einen anderen Plan.

Peter und Edelgard Fleig am Tresen ihres Landgasthofes Berge. Das Ehepaar schließt nach 35 Jahren ihren Gasthof. Die Pension wird aber noch weiter geführt.

Berge. - Karat, City, Veronika Fischer und Ludwig Gürtler – sie alle waren schon da im Landgasthof Berge, aber auch lokale Prominenz wie der Gardelegener Ärztestammtisch oder die Rotarier. Und natürlich auch viele Gäste aus nah und fern zum Essen und Familien zum Feiern – „Wir haben schon ganze Generationen begleitet von der Taufe bis zur Hochzeit“, sagt Edelgard Fleig. Sie führt mit ihrem Mann Peter seit dem 1. Juni 1990 den Landgasthof als Familienbetrieb. Jetzt, 35 Jahre später, werden sie ihn zum 31. Dezember schließen. Am 29. Dezember richten sie eine letzte Familienfeier aus. Danach ist Schluss. Die Pension mit neun Zimmern und Frühstück will Edelgard Fleig noch weiter betreiben.