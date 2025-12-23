Erzieherin mit Herz und Hingabe „Evi“ sagt Tschüss: Hortnerin der Haldensleber Grundschule „Erich Kästner“ schlägt neues Kapitel auf
Blumen, Lieder, Umarmungen und leise Tränen prägen den Abschied von Evelin Röhl – ein Moment voller Emotionen.
23.12.2025, 07:00
Haldensleben - „Jetzt ist es geschehen, jetzt ist es so weit, jetzt beginnt für dich die schöne Rentnerzeit. Wir alle sagen Tschüss, Goodbye, vorbei – das Arbeitsleben ist vorbei.“ Mit diesem Lied überraschten Kinder sowie Kolleginnen und Kollegen der Grundschule „Erich Kästner“ bei der Weihnachtsfeier ihre langjährige Hortnerin Evelin Röhl und sorgten so für einen besonders emotionalen Moment.