Blumen, Lieder, Umarmungen und leise Tränen prägen den Abschied von Evelin Röhl – ein Moment voller Emotionen.

Hortleiterin Kathrin Mehling (l.) und Horterzieherin Elisabeth Kups-Hocke (r.) sowie Zoey (2.v.l.) und Jane verabschieden sich von der künftigen Ruheständlerin Evelin „Evi“ Röhl.

Haldensleben - „Jetzt ist es geschehen, jetzt ist es so weit, jetzt beginnt für dich die schöne Rentnerzeit. Wir alle sagen Tschüss, Goodbye, vorbei – das Arbeitsleben ist vorbei.“ Mit diesem Lied überraschten Kinder sowie Kolleginnen und Kollegen der Grundschule „Erich Kästner“ bei der Weihnachtsfeier ihre langjährige Hortnerin Evelin Röhl und sorgten so für einen besonders emotionalen Moment.