Wird der Weteritzer Park bei Gardelegen wieder wie zu Kaisers Zeiten aussehen?

Den Weteritzer Park umweht ein morbider Charme. Doch er leidet extrem unter dem Klimawandel. Wie will die Hansestadt Gardelegen das Kleinod erhalten?

Der Gutspark Weteritz wird in seiner Gestaltung einem Schüler des preußischen Landschaftsgestalters Linné zugeschrieben.

Gardelegen/Weteritz - Viele haben sich versucht in der Gestaltung des Weteritzer Parkes – ob das in jedem Fall gelungen war, sei dahin gestellt. Dazu kamen Hitze, Dürre, Stürme und Schädlingsbefall. Dieser Park leidet extrem unter dem Klimawandel. Dem will die Stadt nun entgegenwirken, um das historische Kleinod zu erhalten.