Wird in Kalbe der Fiebersaft knapp?

Werden Kinder, die hohes Fieber haben, bald ohne Medikamente auskommen müssen? Fiebersäfte – aber auch andere Medikamente für Erwachsene – sind knapp. Mathias Graf vom Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt erläutert die Hintergründe und zählt auf, was dem Lieferengpass entgegengestellt werden kann.

Kalbe - Wenn das eigene Kind Fieber bekommt oder Schmerzen hat, gehen die Eltern meist in die Apotheke und besorgen entsprechende Fiebersäfte oder flüssige Schmerzmittel für Kinder. Beim nächsten Gang in die Apotheke könnten die Eltern möglicherweise leer ausgehen. Der Grund: Es gibt einen Lieferengpass bei Kinder-Medikamenten, insbesondere bei Fiebersäften. Dies bestätigt auf Anfrage auch Mathias Graf, der im Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt den Altmarkkreis Salzwedel vertritt und in Kalbe die Danneil-Apotheke führt.