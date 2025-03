Die Median-Klinik Kalbe reagiert auf eine verstärkte Nachfrage und hält ab sofort ein besonderes Angebot bereit, das es so in Sachsen-Anhalt noch nicht gibt.

Neues Angebot in der Median-Klinik Kalbe

Verena Schmiegelt aus Lübeck mit ihrer Hündin Pattex vor der Median-Klinik Kalbe, in der sie gerade Patientin ist.

Kalbe - „Neu bei uns!“ So steht es auf einem Flyer der Kalbenser Median-Klinik, auf dem eine glücklich schauende Frau einen mindestens ebenso glücklich aussehenden Hund der Rasse Havaneser streichelt. Und es ist ein Zufall: Genau so ein Tier ist aktuell in der Rehabilitationseinrichtung anzutreffen.