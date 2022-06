Ukraine-Hilfe Wo lernen die Ukrainer in Gardelegen die deutsche Sprache?

Ziel ist die Teilnahme am regulären Unterricht. Voraussetzung ist das Beherrschen der deutschen Sprache. Die Kreisvolkshochschule bereitet ukrainische Kinder und Jugendliche seit April in sogenannten Ankunftsklassen darauf vor, zum Beispiel in Gardelegen.