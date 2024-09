Wohnen in der Platte: In Gardelegen wird familienfreundlich umgebaut

Nach einigen Monaten Bauzeit ist sie nun fertig, die komplett sanierte und umgebaute Wohnung an der Bertolt-Brecht-Straße 29. Hier ein Blick ins Wohnzimmer mit Balkon, der jetzt auch überdacht ist.

Gardelegen. - Eigentlich sollte sie „nur“ 45.000 Euro kosten, die Komplettsanierung einer Wohnung an der Bertolt-Brecht-Straße 29 in Gardelegen. Tatsächlich sind es dann aber 51.000 Euro geworden. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eine moderne, familienfreundliche Wohnung, hell, geräumig und mit veränderten Raumzuschnitten. Einblicke in ein attraktives Angebot der Wohnungsgenossenschaft Gardelegen (WGG)...