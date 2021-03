Nach mehreren Bränden auf einem Faulenhorster Hof ist dort nun das Wohnhaus niedergebrannt. Eine junge Familie ist betroffen.

Faulenhorst l Entsetzen in Faulenhorst: Die junge Familie, auf deren Dreiseitenhof es in den vergangenen Wochen bereits dreimal gebrannt hat, ist seit der Nacht zu Freitag ohne eigenes Obdach. Das Wohnhaus am Ortseingang aus Richtung Wernstedt, in dem sie bislang zu Hause war, gibt es nicht mehr. Es ist ausgebrannt. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus.



Gegen 1.30 Uhr heulten in der Region die Sirenen. Bereits aus mehreren Kilometern Entfernung war zu sehen, wie sich die Flammen aus dem Dachstuhl in den Nachthimmel schraubten. Anfangs hieß es, es befänden sich noch Personen in dem Objekt. Doch dieses befürchtete Szenario bewahrheitete sich nicht. Stattdessen musste die betroffene Familie zusehen, wie die Kalbenser, Kakerbecker, Winkelstedter und Wernstedter Brandbekämpfer versuchten zu retten, was noch zu retten ist. Sie löschten von mehreren Seiten, auch von oben. Dafür wurde das Kalbenser Drehleiterfahrzeug in Stellung gebracht.



Erst in der Nacht zu Montag hatte es auf dem Hof gebrannt. Da war jene über Eck gebaute Scheune in Flammen aufgegangen, in der es schon im Januar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gebrannt hatte. Die Polizei hatte wenig später Brandstiftung als Ursache ermittelt. Auch diesmal waren mehrere Polizeibeamte vor Ort, um zu ermitteln. Die Ursachenforschung sollte am Vormittag fortgesetzt werden.



Update, Freitag 8.30 Uhr:

Wie Polizei am Freitagmorgen mitteilt, gaben die zwei Hausbewohner an, dass sie bereits schliefen, als sie durch einen lauten Knall geweckt wurden. Anschließend sei es zu einer starken Rauchentwicklung im Haus und Feuer im Obergeschoss gekommen. Die 17-jährige Frau und der 22-jährige Mann hätten dann sofort zusammen mit ihrem Hund das Haus verlassen, so die Polizei weiter. Alle blieben unverletzt. "Eine medizinische Routineuntersuchung erfolgte dennoch", berichten die Beamten.



Die Ermittlungen am Brandort dauern an. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei allerdings von Brandstiftung aus. Den entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Personen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel unter Telefon 03901/8480 zu melden.