Altmark - 20 Kulturorte in der Altmark haben sich am Lichtblütenfestival 2024 beteiligt. An zehn Wochenenden erstrahlten in den Abendstunden mystische und magische Lichtinstallationen unter anderem in Ipse, Gardelegen, Kalbe, Lindstedt, Quarnebeck, Krevese und Tangerhütte, verbunden mit Auftritten von Künstlern und Musikern. Erstmals haben die Organisatoren auch einen Fotowettbewerb ausgelobt. Eine Jury mit vier Mitgliedern hatte nun die Qual der Wahl, aus den vielen Einsendungen die schönsten Aufnahmen auszuwählen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.