Zuschauen, staunen und gen Himmel fliegen - das ist in Gardelegen möglich

Gardelegen (vs/ew) - vs/ew

Dass über den Wolken die Freiheit grenzenlos sein muss, wie Reinhard Mey einmal sang, kann am kommenden Wochenende jeder in Gardelegen erleben. Denn am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. August, lädt der Fliegerklub Gardelegen zum großen Flugplatzfest ein. Das teilt der Vorsitzende Tim Koesling mit.

Ab 10 Uhr können Flugbegeisterte Vorführungen wie Motorkunstflug, Doppelschlepp mit zwei Segelflugzeugen, Bannerschlepp mit der Z 37 und vieles mehr am Himmel über der Hansestadt erleben. Geboten werden zudem Rundflüge mit verschiedenen Maschinen des Vereins. Besonders Mutigen wird auch ein Mitflug in der Jak 52, der Motorkunstflugmaschine, angeboten. Für Essen und Trinken wird gesorgt, so dass die gesamte Familie ein paar spannende Stunden am Flugplatz verbringen kann.

Der Eintritt kostet einen Euro (Kinder bis 14 Jahre haben kostenfreien Zugang). Und Einlass erhalten nach der 3-G-Regel nur vollständig Geimpfte, Genesene oder getestete Personen. Aus dieem Grund muss zum Besuch des Flugplatzfestes eine Impfbescheinigung oder eine höchstens 24 Stunden alte Testbescheinigung für über 18-Jährige mitgebracht werden. Am Sonntag werden die Schnelltests durch die Apotheke La Vie aus Gardelegen auch vor Ort angeboten.