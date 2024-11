Zwei urige Kneipen gibt es noch in Gardelegen. Eine davon ist die Stadtschenke. Hier gibt es neben gepflegten Bierchen sogar Spieleabende und Hausmannskost – mit Liebe gekocht.

Zwei Frauen, ein Geschäft: Hier steht die Chefin am Tresen

Gastronomie und Kneipen in Gardelegen

Gardelegen. - Hier wird geraucht, das Bierglas gehoben, gelacht und diskutiert – die Stadtschenke an der Rudolf-Breidscheid-Straße ist eine von zwei kultigen Kneipen in Gardelegen. Steigenden Preisen und Energiekostenerhöhungen zum Trotz: Hier geht die Wirtschaft wacker weiter. Und außerdem mit ganz besonderem Charme. Denn die Stadtschenke ist weiblich. Das gilt nicht nur für den Namen: Hier zapft mit Silvana Leitel nämlich eine Frau das Bier. Und was sie sagt, ist Gesetz. Auch für die – meist – männlichen Gäste.