Biere - Grund zur Freude hatte die Gemeinde Bördeland kürzlich. Im vergangenen Jahr konnte die Zahl der Schäden am kommunalen Eigentum erfreulicherweise niedrig gehalten werden. Das wurde nun belohnt. Denn die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) honorieren die erfolgreiche Vermeidung oder Verminderung von Schäden mit einer finanziellen Zuwendung.

Dazu besuchten Frank Meyer, ÖSA-Abteilungsdirektor Kommunen und Wohnungswirtschaft, sowie Geschäftsstellenleiterin Heike Wehemeyer die Gemeinde in Biere und überreichten einen Scheck über 3040 Euro an Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD).

Gewinn trotz Krisen

Trotz zum Beispiel Energiekrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg konnte die Versicherung gute Ergebnisse erwirtschaften. „Deshalb ist es uns als öffentlichem Versicherer möglich, Städte und Gemeinden, die eine gute und wirksame Schadensprävention betreiben, an den Gewinnen zu beteiligen“, sagte Frank Meyer. Viele Kommunen in Sachsen-Anhalt werden von der ÖSA betreut und auch beraten, um vorsorglich vor Schäden oder Verlust vom Eigentum zu schützen. „Schäden zu verhüten, ist immer besser und kostengünstiger, als sie zu vergüten“, begründet Heike Wehemeyer die Zuwendung für die Gemeinde Bördeland. „Die von der Schadenquote abhängige Gewinnbeteiligung fließt in den Kommunen in gemeinnützige Projekte oder geht an Vereine.“

Rente für die Feuerwehr

Die ÖSA bietet zudem eine Feuerwehr-Rente für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte an. Dabei handelt es sich um eine private Zusatzrente, mit der die Kommune aktive Mitglieder der Feuerwehr mit einem besonderen „Dankeschön mit Perspektive“ unterstützen kann. Laut ÖSA ist die Nachfrage in Sachsen-Anhalt in letzter Zeit gestiegen, sodass etwa 9800 Feuerwehrkameraden mit finanzieller Beteiligung ihrer jeweiligen Kommune mit diesem Rentenvertrag abgesichert sind. Dadurch werde die ehrenamtliche Tätigkeit belohnt, heißt es seitens der ÖSA.

Auch in der Gemeinde Bördeland ist diese Versicherung sehr beliebt. „146 der 151 aktiven Kameraden haben einen solchen Vertrag abgeschlossen“, sagte Gemeindebürgermeister Maro Schmoldt. Unterstützt wird dies von der Gemeinde Bördeland, die sich mit 10 Euro pro Kameraden daran beteiligt. Festgelegt ist dies ebenfalls in der entsprechenden Satzung.