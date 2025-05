Dann fährt in Magdeburg die Linie 10 wieder zum Barleber See

In Kürze hat die Straßenbahnlinie 10, wie hier in einem älteren Bild zu sehen, die Haltestelle Barleber See wieder als Endhaltestelle.

Magdeburg. - Ganz im Norden der Landeshauptstadt hatte man sich schon daran gewöhnt, statt mit der Straßenbahn mit dem Bus zu fahren. Im Auftrag der Magdeburger Verkehrsbetriebe sind seit Monaten Busse eines Potsdamer Unternehmens im Einsatz und bedienen die Haltestellen zwischen dem Betriebshof Nord und der Endhaltestelle Barleber See. Doch damit ist in Kürze Schluss. Denn die Arbeiten sind so weit vorangeschritten, dass der Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Was gilt jetzt?