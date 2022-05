"Eisern Union": Wie Schüler der Förderschule in Parchen ein Fußball-Bundesliga-Spiel erlebten

Jamie, Jean, Max Steven, Klassenlehrer Stefan Dauter, Max-René, Florian und Maximilian im Stadion An der alten Försterei in Berlin.

Parchen (vs) - Wer gut lernt und sich auch sonst sozial gut verhält, der soll auch belohnt werden. Das hätten, wie Schulleiterin Petra Lubig berichtet, die Schüler der 6. Klasse, Klassenlehrer Steffen Dauter und Schulsozialarbeiterin Julia Rübener von der Förderschule mit Ausgleichsklassen „ Albrecht Dürer“ in Parchen zu Beginn des Schuljahres beschlossen.

Als Belohnung wurde dabei der Besuch eines Fußball-Bundesligaspiels in Berlin in Aussicht gestellt. Die Schüler, so Petra Lubig, hätten Wort gehalten, gut gelernt und sich auch gut verhalten. So konnte dieser langgehegte Traum der Jungs tatsächlich wahr werden. Mit dem neuen, schuleigenen Bus ging es nach Berlin ins Stadion „An der Alten Försterei“ zu einem Heimspiel von Union Berlin.

Gänsehaut-Atmosphäre im Stadion

Große Aufregung habe bereits bei der Einfahrt nach Berlin geherrscht. Als die „Alte Försterei“, das Stadion von Union Berlin, in Sichtweite gekommen sei, hätte es die Schüler kaum noch auf den Sitzbänken des Kleinbusses gehalten. Ausgerüstet mit Schal und Fahnen ging es ins Stadion. Gänsehautatmosphäre hätten die Jungs schon beim Einnehmen der Sitzplätze verspürt.

Irgendwann hätten sie eingestimmt in die Gesänge der Fans im Stadion. So feierten sie ihren Besuch des Spiels und schossen dabei außerdem unzählige Fotos. Vor dem Heimweg sicherte sich jedes der Kinder noch ein Souvenir von Union Berlin. „Das Leuchten der Augen der Jungen war jede Minute dieses Ausfluges wert“ so Klassenlehrer Steffen Dauter.

Dieser Ausflug, so die Schulleiterin sei Teil eines Konzepts zur Verhaltenserziehung, wie es an der Förderschule in Parchen umgesetzt werde. Auf dem Programm stehe auch eine nächste „Fahrt der Besten“. Sie wird organisiert von der Schulsozialarbeit im Rahmen des Programms im Europäischen Sozialfonds für Deutschland (ESF) und ist Teil dieses Schulkonzepts, so Petra Lubig.

Fahrt der Besten findet im Juli statt

Auf diese Fahrt könnten sich die Besten der Schule im Juli freuen. Wo es hingehe, soll momentan noch ein Geheimnis bleiben. Zu gegebener Zeit wird darüber berichtet.