1 000 Quadratmeter Ödland nordöstlich des Genthiner Chemieparks in Brand

Genthin (vs) - 1.000 Quadratmeter Ödland stehen in Brand am Sonnabendmorgen, als die Genthiner Feuerwehrleute gegen 8.30 Uhr alarmiert werden. Wie Michael Voth informiert, brannte es auf einem Areal nordöstlich vom Chemiepark, zwischen Kleinbahn und Roßdorfer Altkanal, aus bisher noch ungeklärter Ursache.