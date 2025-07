Vandalismus statt 1.FCM Fankult 1. FCM Sticker-Terror in Genthin: Wer verschandelt die Stadt?

In Genthin sorgen immer mehr Aufkleber an Haltestellen, Schildern und Laternen für Ärger. Fahrpläne werden unlesbar, Hinweise verschwinden. Wie die Stadt dem Problem Herr werden will.