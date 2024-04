Kade/Genthin - Die hochbetagte Seniorin erblicke 1923 in Kade das Licht der Welt.

Ihr ganzes Leben blieb sie stets mit dem Dorf verbunden, hier ging sie zur Schule, heiratete und zog dort ihre drei Kinder auf.

Ihr Heimatdorf verließ sie 2020 aus gesundheitlichen Gründen und lebt seitdem in Genthin.

„Frau Götze ist eine alte Kaderin, deren gesamtes Leben mit dem Ort verbunden ist, da ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, ihr zu ihrem Ehrentag zu gratulieren, auch wenn sie jetzt eine Genthinerin ist“, sagt Holger Wenslau, der mit Rita Pings auch zu den Gratulanten zum 100. Geburtstag zählte.

Johanna Götze, berichten beide, erinnere sich gern an ihre Zeit in Kade. Sie habe beispielsweise wissen wollen, was es im Dorf an Neuigkeiten gebe.

Auch wenn sie sich im Seniorenheim gut umsorgt fühle, bleibe sie Kade doch immer verbunden.

Ihr Kontakt zur Gemeinde ist durch regelmäßige Besuche und Telefonate mit Familienmitglieder und Bekannten nicht abgebrochen.