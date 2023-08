Am Sonntagabend ist der Film über die Genthiner Ortschaft zum ersten Mal im Internet zu sehen. Bekannte Einwohner machen Werbung für das Landleben.

Dretzel - Die Einwohner Dretzels haben an diesem Wochenende das 1050-jährige Bestehen ihrer Ortschaft gefeiert. Zum ersten Mal wurde dabei ein eigens zum Jubiläum gedrehter Imagefilm über den Ort gedreht. Am Sonntag, 26. August wird der Film auch im Internet für alle Online-Zuschauer vorgestellt.

Premiere ist um Punkt 18 Uhr. Dann dürfen alle Interessierten auf der Videoplattform „Youtube“ vorbeischauen und sich von der Qualität des rund 25-minütigen Films überzeugen. Gedreht hat ihn der Genthiner Foto- und Filmproduzent Franz Vandersee, der in der Region auch unter dem Namen Franzvanmedia bekannt ist. Auf seiner so benannten Plattform wird auch der Dretzeler Clip zu finden sein.

In der Sophienkirche in Dretzel wurde der Imagefilm das erste Mal gezeigt. Foto: Mike Fleske

Bekannte Dretzeler sprechen über ihren Ort

Zu sehen sind darin etwa der Ortsbürgermeister der Ortschaften Gladau und Dretzel, Klaus Voth, Landwirt Volker Thiem, Schlossbesitzer Philipp von Ostau, Ortswehrleiter Andreas Engel, die Feuerwehrfördervereinsvorsitzende Mandy Grahn und viele andere, die mit dem Ort verbunden sind. Sie alle berichten über das reizvolle Leben in ihrem Dorf und machen dabei kräftig Werbung für das Landleben.

Zudem wird die Geschichte des Ortes gestreift und es gibt stimmungsvolle Bilder von Gebäuden und Landschaft. Das Interesse an der ersten Vorführung nach einem Festgottesdienst in der Sophienkirche, war riesengroß. Zahlreiche Dretzeler sahen sich den Film gemeinsam an. Nach der Präsentation gab es viel Lob für die Arbeit. „Es ist ein sehr schöner Film, der den Ort gelungen präsentiert“, befand etwa Pfarrer Thorsten Minuth, der zuvor den Gottesdienst geleitet hatte.

Die Erstaufführung des Imagefilmes in der Kirche, stieß auf großes Interesse bei den Festgottesdienstbesuchern. Foto: Mike Fleske

Viel Lob nach der Erstaufführung

Der langjährige Vorsitzende des Ortsfeuerwehrvereins und Bürgerpreisträger Falk-Holger Schmidt lobte: „Das ist sehr schön gemacht, zwar ist vieles weggelassen worden, aber das ist bei so einer Produktion nicht anders zu machen.“ Ortsbürgermeister Klaus Voth nannte den Film ebenfalls gelungen und bekannte, dass er nicht nur der Dreh, sondern auch das Anschauen des Ergebnisses sehr unterhaltsam gewesen seien.

Nun hoffen die Dretzeler, dass sich auch viele andere Menschen von dem Film unterhalten lassen. „Sagen Sie es ihrer Familie, ihren Freunden, der Film kann im Internet angesehen werden“, rief die Feuerwehrfördervereins Mandy Grahn auf.