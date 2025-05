Eine neue Ausstellung in der Genthiner Bibliothek zu den Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 wird am 3. Juni eröffnet.

Wie in Berlin fuhren auch in der Region sowjetische Panzer auf, um am 17. Juni 1953 den Volksaufstand niederzuschlagen.

Genthin - Menschen gehen in den Morgenstunden auf die Straße und fordern den Rücktritt der SED-Regierung, Freiheit sowie Menschenrechte und Demokratie ein. Wenige Stunden später wird der Protest gewaltsam beendet. Was ist am 17. Juni 1953 geschehen?

Viele der Teilnehmer landen im Krankenhaus oder Gefängnis. Oder schlimmer – sie verlieren ihr Leben. So geschehen am 17. Juni 1953. Den Ereignissen rund um diesen für viele schicksalhaften Tag widmet die Stadt- und Kreisbibliothek Genthin eine Ausstellung. Unter dem Titel „Menschen Recht Freiheit Protest ...“ wird unter anderem berichtet, dass an diesem Tag allein in Sachsen-Anhalt 21 Menschen gestorben sind.

Auch Tonaufnahmen sind in der Ausstellung über den 17. Juni 1953 in Genthin zu hören

Auch in der Folgezeit sollte die SED-Diktatur erbarmungslos zurückschlagen, wie es zur Ausstellung heißt. Drei Männer und eine Frau wurden in Sachsen-Anhalt (hauptsächlich die damaligen Bezirke Magdeburg und Halle) zum Tode verurteilt und hingerichtet. Andere haben lange Haftstrafen antreten müssen.

Mit der 25-teiligen Plakatausstellung wird an die Vorgeschichte, den Tag selbst und an beteiligte Menschen sowie die Auswirkungen erinnert. Die Bilder werden durch originale Tondokumente und Zeitzeugenberichte ergänzt.

Der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kommt zur Ausstellungseröffnung nach Genthin

Zur Ausstellungseröffnung am Montag, 2. Juni, wird Johannes Beleites erwartet. Der Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat die Schau zum Aufstand vom 17. Juni erstellt. Für eine Teilnahme an der Eröffnung ist für Besucher eine Anmeldung vorab nötig. Und zwar unter Telefon (03933) 80 56 27 oder per E-Mail an info.bibliothek@stadt-genthin.de. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung „Menschen Recht Freiheit Protest ...“ wird am 2. Juni um 15 Uhr in der Dattelner Straße 1 eröffnet. Sie ist bis zum 31. Juli in der Genthiner Bibliothek zu sehen.