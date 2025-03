16 Ambosse in der Werkstatt

Noch heute ist Otto Heine in seiner Werkstatt in Kade aktiv und schmiedet verschiedene Produkte für seine Kunden.

Kade. - 16 Ambosse verteilen sich über den Hof und in der großen Schmiede-Werkstatt in Kade, auf dem Otto Heine bereits in siebter Generation lebt. 385 Kilogramm wiegt der schwerste Amboss. Ein Exemplar kommt sogar aus Frankreich. „Die unterscheiden sich im Klang“, demonstriert Heine mit ein paar Hammerschlägen die deutlich höheren Klänge.