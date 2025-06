Schönhausen. - Wenn es Nacht wird in Schönhausen, dann gehen auf dem Reitplatz die Flutlichter an: Die Dressurprüfung der Klasse S* begann am Sonnabend beim traditionellen Reitturnier erst um 22.30 Uhr – und ist ein Publikumsliebling. Damit beim Turnier alles wie am Schnürchen klappt, sind dutzende Helfer erforderlich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.