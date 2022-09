700 Quadratmeter Wald in Genthin in Flammen - Brandstiftung vermutet

Nicht zum erstenmal in diesem Jahr wurden die Feurwehrleute in die Rathenower Heerstraße gerufen. Diesmal brannten dort 700 Quadratmeter Wald. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Nicht der erste Waldbrand an der Rathenower Heerstraße. "Feuer aus!" konnte nach 90 Minuten verkündet werden.

Genthin (vs) - Wieder hat ein Waldstück an der Rathenower Heerstraße in Genthin gebrannt.

Wie Michael Voth, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Genthin, dazu mitteilt, seien die Einsatzkräfte aus Genthin und Umgebung am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr dorthin gerufen worden. Die große, dunkle Rauchwolke über dem brennenden Waldstück - insgesamt etwa 700 Quadratmeter -sei schon vom Gerätehaus der Wehr an der Geschwister-Scholl-Straße aus zu sehen gewesen.

90 Minuten hätten insgesamt 30 Feuerwehrleute aus Genthin, Altenplathow, Mützel, Roßdorf, Brettin und Nielebock gebraucht, bis sie „Feuer aus!“ an das Lagezentrum hätten melden können. Bis zu vier Strahlrohre hätten sie dabei gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen auf das Feuer gerichtet. Ein nahe gelegener Flachspiegelbrunnen im Wald lieferte im eingerichteten Pendelverkehr das dafür benötigte Wasser.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Auch bei diesem Einsatz sei die Polizei wieder mit vor Ort gewesen. Sie habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, so Voth. Mitarbeiter der Landesforstverwaltung hätten dann die Nachsorge für die betroffenen Waldfläche übernommen.

Bereits in der Nacht zum Montag seien die Genthiner Feuerwehrleute zur Kreisstraße in Richtung Belicke gerufen worden. Dort war ein großer Ast von einer Eiche abgebrochen und drohte auf die Straße zu stürzen. Diese Gefahr bannten die Feuerwehrleute mit Hilfe der Drehleiter, von der aus sie den Ast bargen.

Am Montagabend hätten Genthiner und Altenplathower Feuerwehrleute wieder einmal in den Genthiner Chemiepark ausrücken müssen. Dort hatte eine Brandmeldeanlage Signaltöne ausgelöst. Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass dies ein Fehlalarm gewesen sei.

Viel mehr Einsätze als in vergangenen Jahren

Am Dienstagabend rückten 15 Feuerwehrleute auch noch in die Genthiner Altmärker Straße aus. Hier galt es, den Rettungsdienst mit einer Türöffnung zu unterstützen.

Die Einsatzstatistik zähle, so Michael Voth abschließend, nunmehr 192 Einsätze allein für das laufende Jahr 2022. Mehr Einsätze innerhalb von 12 Monaten hätte es zuletzt im Jahr 1995 mit 220 in der Statistik vermerkten gegeben. Im vergangenen Jahr rückten die Genthiner Feuerwehrleute zu insgesamt zu lediglich 124 Einsätze aus und im Jahr 2020 zu 127.