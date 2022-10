850 Jahre Genthin: Überrascht vom Besucheransturm

Genthin - „Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Genthiner am Sonntag beim Festumzug und dem bunten Markttreiben bis in den Abend hinein mit dabei gewesen sind!“ Das ist Genthins Bürgermeister Matthias Günther als erstes Fazit zum Stadtfest anlässlich 850 Jahre Genthin am Wochenende zu entlocken.