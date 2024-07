Die Abrissarbeiten an der 80 Jahre alten Straßenbrücke bei Zabakuck haben begonnen. Der Neubau soll Anfang des Jahres fertiggestellt sein.

Brückenbau in Zabakuck

Zabakuck - Nachdem in den zurückliegenden vier Wochen eine Umfahrung eingerichtet worden war, haben am Montag die Abrissarbeiten an der Brücke über die Hauptstremme bei Zabakuck begonnen.