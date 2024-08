Alexander Otto geht für die CDU in Genthin ins Rennen

Alexander Otto ist Kandidat der CDU für die Bürgermeisterwahl in Genthin.

Genthin - Alexander Otto geht für die CDU als Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Die Partei nominierte ihren Stadtverbandsvorsitzenden am Donnerstag einstimmig.

Der 32-jährige Alexander Otto ist in Genthin aufgewachsen und hat am Bismarck-Gymnasium sein Abitur abgelegt. Aktuell ist er als Personalrechtsreferent beim Ostdeutschen Sparkassenverband tätig. den Genthinern als Stadt- und Kreisrat bekannt und konnte seine Parteikollegen bei der Nominierungsveranstaltung im Genthiner Bootshaus von sich überzeugen. Unter dem Motto „Neustart Genthin“ wolle er in den Wahlkampf ziehen.

Haushalt, Kita und Wasserturm als erstes angehen

Als erste Ziele, die er als Bürgermeister umsetzen wolle, nannte er die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung durch eine professionelle Personalarbeit, sowie die Erstellung aller geforderten Jahresabschlüsse, die zu einem genehmigungsfähigen Haushalt führen sollen. Nur so sei in der Stadt etwas zu bewegen, war sich Otto bewusst.

Zudem wolle er den Neubau der Kita Tucheim sowie des Feuerwehrgerätehauses in Genthin vorantreiben. Auch solle der Wasserturm nicht nur fertig saniert werden, sondern durch eine sinnvolle Nutzung auch mit Leben gefüllt werden. „Wichtig ist mir die Ansiedlung von Fachärzten und der Erhalt aller Schulstandorte.“ Nur so könne Genthin familienfreundlich gestaltet werden. Auch solle die Zusammengehörigkeit von Stadt und Ortschaften wieder stärker gefördert werden, dafür wolle er sich einsetzen.

Rückenwind aus der Partei

Von seinen Parteikollegen bekam er bereits sehr große Rückendeckung. Der Genthiner CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Voth nannte Otto einen jungen Politiker, der in der Partei herangezogen wurde und nun für deren Werte einstehe. Der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Enno von Katte lobte das Engagement Ottos in der Kommunalpolitik, das bereits in jungen Jahren begonnen habe.

Damit agiert die CDU anders als vor sechs Jahren, als zwei Kandidaten in Rennen gingen und letztlich nicht genügend Stimmen bekamen, um die Stichwahl zu erreichen.

Voraussichtlich muss sich Alexander Otto bei der Wahl am 10. November einer Reihe von Mitbewerbern stellen. Auch der im Juni abgewählte Ex-Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) und die amtierende Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) haben ihre Kandidatur bestätigt.