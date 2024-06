Bürgermeisterwahl in Genthin: Termin steht fest

Wer zieht als neuer Bürgermeister in das Genthiner Rathaus ein? Darüber müssen die Wähler noch in diesem Jahr entscheiden.

Genthin. - Nach der Abwahl des bisherigen Bürgermeisters Matthias Günther, müssen die Genthiner erneut an die Wahlurne, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Nun sind die Termine festgelegt und es hat entgegen erster Vorschläge, Änderungen gegeben.

Wahl in der Weihnachtszeit

So konnten sich die Stadträte mit einer Wahl und Stichwahl im Dezember, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hatte, nicht anfreunden. Stattdessen wird die Bürgermeisterwahl nun am 10. November stattfinden. Das Datum für die Stichwahl ist auf den 1. Dezember festgelegt.

Fraktionsübergreifend waren sich die Räte einig, dass eine Bürgermeisterwahl so schnell wie möglich stattfinden solle, damit Genthin wieder zu einem Stadtoberhaupt komme. Dadurch verkürzt sich allerdings die Bewerbungsfrist für Kandidaten. Diese müssen ihre Unterlagen nun bis Dienstag, 3. September 2024 bei der Stadt einreichen.

Keine Wahl am Volkstrauertag oder Totensonntag

Die Räte machen das Zugeständnis, dass an den stillen Feiertagen Volkstrauertag (17. November) und Totensonntag (24. November) keine Wahl stattfindet. Für die Verwaltung sind die früheren Wahltermine insofern knifflig, als das im November zeitweise die Stadtwahlleiterin Carola Elsner nicht zur Verfügung steht.

Hier bot der scheidende Stadtratsvorsitzende Gerd Mangeldorf (CDU) an, den Landrat um Unterstützung aus dem Landkreis bei der Durchführung der Wahl zu bitten.

Mit den geplanten Wahlterminen werden gesetzlich vorgeschriebene Fristen eingehalten. Denn spätestens sechs Monate nach der Abwahl eines Bürgermeisters, muss ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Das wäre auch mit den nun festgelegten Terminen erfüllt.

Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt

Zudem wird mit der Ausschreibung deutlich, dass es sich um eine vorgezogene Neuwahl handelt, bei der der Bürgermeister voraussichtlich für die kommenden sieben Jahre, also im besten Fall bis 2031 gewählt wird. Die Genthiner werden also im kommenden Sommer nicht noch einmal an die Wahlurne gebeten.

Nachdem der bisherige Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) am 9. Juni mit einer Mehrheit von mehr als 80 Prozent der Genthiner abgewählt wurde, ist er seit dem 12. Juni nicht mehr im Amt. Seitdem hat die Abwesenheitsvertreterin des Bürgermeisters Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian die Aufgaben des Stadtchefs übernommen.

Diese ständige Vertretungszeit endet nach der Neuwahl mit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin. Der Amtsantritt ist aber erst möglich nachdem alle Wahlergebnisse offiziell festgestellt sind.